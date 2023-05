Dayanita: Magaly arremete en vivo contra comediante por no presentarse a entrevista con María Pía Copello

Magaly Medina calificó a Dayanita de "berrinchuda" por no cumplir con una entrevista pactada con el programa "Mande quien Mande", conducido por María Pía Copello y Carlos Vílchez, donde la actriz cómica respondería lo dicho por Jorge Benavides en su programa del sábado pasado sobre el tema laboral de ambos.

La "Urraca" mencionó que la producción de Copello y Vílchez, esperaban a la comediante en su set de televisión la tarde del lunes 15 de mayo, pero al final Dayanita no se presentó en persona, y solo se conectó unos minutos mediante un enlace en vivo.

"Todo el fin de semana se promocionó que ella (por Dayanita) iba a estar en 'Mande quien mande' y no fue. Ella dijo "lo que pasa es que debo crear contenido para mis redes y tenía muchas cosas que hacer'", ¡Ay qué importante que eres! y rechaza incluso una participación que al parecer ya había sido acordada", comentó Medina.

Por otro lado, Medina destacó el talento de Dayanita para el área humorística, menciona que tiene "una vena cómica" que el popular "JB" supo explotar en su programa y que por ello habría ascendido rápidamente.

Además, mostró su solidaridad con el imitador, resaltando la "intachable" carrera televisiva de Benavides y lo "difícil" que debe haber sido para él sentarse a declarar su versión de la historia y responder a su "pupila más querida" la cual, según Medina, se fue a otro canal a "despotricar" sobre el trato recibido en su antiguo programa.

Tras el desplante que hizo Dayanita a María Pía Copello por no presentarse a la entrevista, Magaly no escatimó en poner en evidencia a la actriz cómica tras recordar unos desplantes que le hizo a sus reporteros cuando deseaban entrevistarla.

De acuerdo a la "Urraca"', hubo ocasiones en el que buscaban a la comediante con el objetivo de sacarle una nota o algo al respecto a fin de promocionar su canal y tener como tema para abordar en su espacio de farándula. Sin embargo, obtenía negativas con excusas.

"A nosotros nos hizo varios. Tú le pedías una entrevista para el programa, vamos a hacer una nota contigo acá o allá y ella (Dayanita) decía: 'No, no tengo tiempo, no tiempo'. Y nadie en el equipo de Jorge le decía nada", manifestó.