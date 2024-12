Rebeca Escribens sigue sorprendiendo a todos sus seguidores y esta vez tras realizar una emotiva y sensible confesión durante una entrevista. La reconocida conductora de televisión peruana reveló la complicada situación que atraviesa en la actualidad.

Una de las figuras públicas más queridas y conocida por su carisma frente a las cámaras impactó tras revelar detalles ocultos de su vida privada en medio de un diálogo en el podcast de YouTube 'Tiempo para Mamá'. Rebeca Escribens recordó una difícil etapa y la batalla emocional que tuvo que afrontar hace poco.

Durante la conversación con su prima y conductora del espacio, Melissa Escribens, Rebeca decidió abrir su corazón y contar el duro momento que tuvo tras perder a su querido padre hace dos años, puesto que dejó un gran vacío en su vida.

Seguidamente, confesó que por el duelo cayó en un cuadro de depresión, que la llevó a "sumergirse en la más triste miseria", que para muchos los lleva a tomar drásticas decisiones.

"Yo estoy saliendo de una depresión post duelo de mi viejo, ya tiene 2 años y 3 meses desde que partió. Yo he comprobado que el duelo tiene una fase crítica de dos años aproximadamente, donde te sumerges en la más triste miseria de la pérdida de un ser querido", explicó la conductora de televisión.

En ese sentido, Rebeca Escribens aprovechó en pedir a sus seguidores que no descuiden su salud física y mental, especialmente si atraviesan una difícil situación como la pérdida de un ser querido. Contó que tuvo que aprender a afrontar su luto con distintas actividades que muchos especialistas aconsejan.