Rebeca Escribens SE QUIEBRA al recordar la dolorosa muerte de su madre: "Se había desangrado"

Rebeca Escribens es conocida por su carisma y alegría al momento de conducir su programa de espectáculos nacional, pero esta vez, se vio conmovida hasta el llanto al recordar la dolorosa muerte de su madre.

La conductora de 'América Espectáculos' brindó una entrevista a 'Estás en Todas' para dar a conocer detalles sobre su vida privada y profesional. Así como descubrir cuáles son los momentos más significativos para ella.

Durante una de las preguntas, Escribens contó que vivió una de las etapas más dolorosas que una persona puede atravesar: ¡el fallecimiento de su madre!

Al abrir su corazón y con lágrimas en los ojos, la presentadora de TV fue contando cómo recibió la desgarradora noticia de que su progenitora estaba grave de salud y por ello, estaba internada.

"Yo estaba en Arequipa y cruzo para llamar de un rin a la casa para decirles que estaba en la Plaza de Armas y me contesta, no sé si mi hermano o mi papá, y me dijeron que se había llevado a mi mamá de emergencia al hospital, no me quisieron decir por qué pero yo ya sentía algo", comentó Rebeca muy conmovida.