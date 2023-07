Deysi Araujo fue convocada para "La casa de Magaly" pero rechazó la oferta ¿Cuál es el motivo?

Hace poco Magaly Medina anunció que su nuevo reality de convivencia llamado "La casa de Magaly" se estrenará en las próximas semanas. Ante esto, Deysi Araujo dijo que tuvo que rechazar la oferta de formar parte del programa debido a desacuerdos.

La exbailarina habló con una conocido medio y reveló que la producción de Magaly la contactó para formar parte del reality donde estarán figuras como Paloma de la Guaracha y Alfredo Benavides, pero la rechazó con su paz mental.

"Me llamaron del programa, pero no se concretó nada. ¿Si no acepté por un tema económico? No fue por eso, sino porque querían juntarme con alguien con quien no estaba de acuerdo. Querían hacerlo con el juez (Jackson Torres), pero yo no me voy a prestar para eso", declaró a Trome.