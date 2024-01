Dilbert Aguilar: ¿Porqué terminó su relación con Claudia Portocarrero y cómo se llevan actualmente?

Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero eran una de las parejas más sólidas de la farándula nacional, sin embargo, después de poco más de una década decidieron terminar su relación; por ello, en esa nota te contamos cuáles son los motivos de su ruptura y cómo se llevan en la actualidad.

La pareja escribió una historia de amor por más de 12 años y después de terminar, informaron que aún mantenían una relación amical, a pesar que actualmente La popular 'Ñañita' está casada y formó una familia con Michael Witkamp.

El romance entre Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero empezó hace mucho tiempo, cuando él ya era un reconocido músico de 26 años. Durante uno de sus viajes a Iquitos, lugar donde vivía Claudia, el músico la eligió como una de las bailarinas principales de su agrupación cuando la 'Ñañita' apenas tenía 15 años.

Después de compartir muchos momentos juntos en el trabajo, dieron un salto de lo laboral a lo personal y formalizaron su relación la cual duró mucho tiempo.

Sin embargo, no todo habría sido 'color de rosa', ya que después de 12 años Dilbert y Claudia sorprendieron a propios y extraños cuando anunciaron que habían tomado la decisión de separarse.

En una entrevista que la 'Ñañita' brindó en el 2018 a Andrea Llosa, recordó que su relación con Dilbert fue bonita, pero hubo un aspecto muy importante que resquebrajó por completo la confianza que se tenían, lo cual habría sido la gota que derramó el vaso.

"Lo único que puedo decir es que no fue por mí ... no hubiese hecho lo que hizo ... No, él ya tenía una bebé, pero no sabía. La primera bebé bueno lo solucionamos, la segunda bebé ya dije 'somos patas, felices, pero cada uno felices con sus familias'. La tercera ya no estábamos", declaró, para luego agregar que actualmente son amigos y mantienen una relación cordial.