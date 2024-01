DJ Towa confiesa que lo contrataron para tocar en fiesta de 'narco': "Hubiera cobrado 4 veces más"

El reconocido músico peruano, DJ Towa, reveló en un reciente podcast que fue contratado para tocar en la fiesta de un narco en Trujillo. El productor contó que no sabía a quienes había brindado sus servicios hasta que llegó al lugar de la festividad, por lo que tuvo que armar un ingenioso plan para poder escapar lo antes posible.

Alejandro Cutimbo, más conocido como Dj Towa, fue invitado a formar parte del podcast de Métrica Latina (@metricalatina) y comentó que esta anécdota le sucedió hace aproximadamente 6 años.

"Toqué en el tono de un narco, hermano. Fue en Trujillo, yo no sabía que era narco (el que lo contrató) hasta que me llevó a su hacienda y tenía personal de seguridad con escopetas así como sale en las series, como la de 'El chapo', me tomó por sorpresa, me quedé frío", contó en un inicio.

Enseguida, comentó que no fue contratado solo, ya que había ido a tocar en compañía de su amigo Dj Red en un local donde había mucho lujo y abundancia, además de drogas duras y finas botellas de alcohol.

Dj Towa comentó que se sentía muy temeroso de estar en el lugar, por lo que después de tocar dos horas ideó un plan para poder escapar antes que termine el evento.

"Justo habían camarones y a mí no me gustan, pero decidí comerme uno. Ese fue mi floro, le dije a la gente de allí que soy alérgico a esa comida y tenían que mi al hotel urgente, porque si no se me viene el huaico (vómito), 'no te voy amarrar la fiesta'", expresó.