¡Martin Garrix regresa a Lima! Conoce cuándo será el concierto del reconocido DJ neerlandés

26/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Martin Garrix anunció por todo lo alto su regreso a nuestro país para brindar un nuevo e increíble concierto lleno de música electrónica.

Martín Garrix en Perú

El reconocido DJ neerlandés llegará a Lima como parte de su tour 'Martin Garrix South-America', con el que busca deleitar nuevamente a todo sus fanáticos peruanos.

Como se sabe, el ascenso de Garrix dentro de la industrial electrónica mundial ha sido increíble, por lo que incluso llegó a ser consagrado como el mejor Dj del mundo hasta en tres veces consecutivas.

¿Cuándo y donde será el concierto?

La fecha para este gran evento musical está pactada para el próximo viernes, 1 de marzo. Durante su presentación tocará los temas: 'In The Name Of Love', 'Scared To Be Lonely' y 'Don't Look Down', mezclas que lo consagraron como uno de los mejores DJ'S de estos últimos tiempos.

A través de la página de Teleticket, se conoció que el concierto se desarrollará en el Multiespacio Costa 21, escenario que albergó recientemente a artistas de renombre internacional como Pet Shop Boys, Los Fabulosos Cadillacs, entre otros más.

"¡Prepárate para el regreso de uno de los DJ's más aclamados por el público peruano! Martin Garrix aterriza en Perú para hacernos bailar y saltar al ritmo de su inconfundible estilo ¡Nos vemos el viernes 01 de marzo en el Multiespacio Costa 21!", se lee en la publicación hecha por la ticketera oficial.

Sobre su carrera musical

Martijn Gerard Garritsen conocido mundialmente como Martin Garrix, es un DJ y productor musical que, gracias a su arduo trabajo, ocupa actualmente el segundo puesto como uno de los mejores djs del mundo.

El primer éxito mundial que lo lanzó a la fama fue 'Animals', llegando a sonar en todas las radios del mundo con lo que se convirtió en uno de los djs más jóvenes en darse a conocer, incluso mucho más que el propio Avicci cuando lanzó su primer tema.

A lo largo de toda su carrera, Garrix ha creado distintos temas en solitario y además, se ha topado con artistas de renombre como Ed Sheeran, Dua Lipa, Tiesto, Usher, U2, entro otros más.

Debido a su gran fama, la noticia del regreso de Martin Garrix a Lima ha causado gran emoción entre sus fanáticos, por lo que esperan con muchas ansias su concierto el 1 de marzo del próximo año para verlo en vivo y a orillas del mar.