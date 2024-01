"EGCF: La Revancha": Mauricio Mesones, Christian Ysla, Ale Fuller a 'noche sangrienta' de eliminación

Los platillos de Mauricio Mesones, Christian Ysla y la joven actriz, Ale Fuller, no convencieron del todo al jurado de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha', por ello, los tres participantes pasan a la temida noche de eliminación del programa de cocina.

El conductor del reality que ganó gran popularidad entre las familias peruanas, José Peláez, dio la bienvenida a las cuatro celebridades, Mayra Goñi, Ale Fuller, Ysla y Mesones, que buscaban demostrar todos sus conocimientos culinarios y redoblar sus esfuerzos para lograr pasar al siguiente nivel de la competencia.

Seguido a ello, reveló que no existirían participantes en sentencia, porque cada día solo se salvará uno y en dos días se irán directamente a una noche de eliminación, la más sangrienta y temida de todas, porque serán dos los eliminados.

Por ello, la línea de jueces conformada por Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías decidieron dar a conocer cuál sería el plato a presentar y que les permita salvarse en la ronda sangrienta: ¡juanes de gallina! Sin embargo, indicaron que sería hecho en dos partes: del arroz y de la presa.

Como era de esperarse, los contratiempos e inconvenientes no tardaron en aparecer, pero también las bromas e insólitas revelaciones como la de Ale Fuller, que dio a conocer cómo alguien puede robarse su corazón.

"¿Con qué te gusta celebrar tu cumpleaños?", le consultó Peláez. "Cualquier cosa que tenga crema de avellanas", señaló la joven actriz. Además, el conductor preguntó si es que alguien le daba algo con ese ingrediente cómo podía reaccionar. "Me caso. (...) Me conquistan con lo dulce. Crema de Avellanas, no necesito más", sentenció.