"El Gran Chef Famosos: La Revancha": Ale Fuller, Christian Ysla y Nico Ponce pasan a noche de sentencia

Al no cumplir con el reto de la noche, Nico Ponce, Christian Ysla y la joven actriz Ale Fuller pasaron a la temida noche de sentencia del reality culinario, poniendo en duda su permanencia dentro de la competencia, que logró robarse los corazones de todas las familias peruanas.

Como se recuerda, el 18 de enero, Armando Machuca fue quien dijo adiós al programa y entristeció a todos los 'chefcitos', quienes incluso pidieron retomar el repechaje para que vuelva el 'Team Carichuca'.

José Peláez dio la bienvenida a los participantes, Mónica Torres, Ale Fuller, Nico Ponce, Christian Ysla y Tilsa Lozano, así como la línea de jueces conformada por Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y el chef invitado Ignacio Barrios, quienes no dudaron en revelar que la primera receta a preparar eran crepes rellenos de manjar de olla y fresas con salsa de uva, manzana y arándanos.

Las cinco celebridades trataron de dar su mayor esfuerzo en la competencia, pero los problemas no tardaron en aparecer, como el de la joven actriz e influencer, Ale Fuller, quien sufrió un accidente al abrir la lata de leche condensada, alarmando a todos en el set.

"Me cayó en la mano y en la cara", dijo Ale entre sollozos. Mónica Torres y la exvengadora, al ver la desesperación de su compañera, no dudaron en salir corriendo a ayudarla. "No quiero, quiero seguir", expresó la actriz, por lo cual fue retirada.