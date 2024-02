"El Gran Chef Famosos x2": Ximena, Pancho, Joaquín, Rodrigo, Arturo y Patricio van a noche de eliminación

Ximena Díaz, Pancho Cavero, Joaquín Escobar, Rodrigo Sánchez Patiño, Arturo Pomar y Patricio Suárez-Vértiz no tuvieron suerte en la última edición de 'El Gran Chef Famosos x2' al pasar a noche de eliminación tras no lograr convencer al jurado con sus sazones, dejando así abierta la posibilidad de tener que decirle adiós al reality culinario para siempre.

Mónica Zevallos retornó al programa como reemplazo en la conducción y dio la bienvenida a todas las duplas conformadas por Ximena, Pancho, Joaquín, Rodrigo, Arturo y Patricio, y Damián y el Toyo, así como al jurado calificador Giacomo Bocchio, Javier Masías y Nelly Rossinelli.

Seguido a ello se revelaron los ingredientes principales y consejos necesarios para cumplir con el primer reto de la noche: escabeche de hueveras, en solo 45 minutos, dejando preocupado a más de uno de los concursantes en el set.

Como era de esperarse, los inconvenientes y las bromas no tardaron en aparecer en las respectivas cocinas de las celebridades que buscaban redoblar sus esfuerzos para mantenerse en la lucha y lograr llegar hasta una gran final.

Pancho Cavero y Ximena Díaz aseguraron que viven un "estrés" porque tienen miedo de que el tiempo les gane y no puedan lograr presentar su plato. Todo se reveló cuando la actriz no lograba conseguir un buen corte de su cebolla.

"Yo venía practicando y el programa pasado yo estuve genial con la cebolla. Me he olvidado", expresó Ximena. "Ojalá no nos falte tiempo", acotó Pancho Cavero. Tras ello, el veterinario se ofreció a ayudarla, pero ella se negó. "Es un estrés esto", sentenció.