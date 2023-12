¿Confirmó embarazo? Marcelo Tinelli se pronuncia sobre descompensación de Milett en Bailando 2023

29/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El presentador de televisión argentino, Marcelo Tinelli decidió romper su silencio y aclarar los rumores de un posible embarazo de Milett Figueroa, tras sufrir una descompensación en la anterior emisión de su programa 'Bailando 2023', que dejó preocupados a todos sus seguidores.

¿Milett Figueroa embarazada?

Luego de pasar Navidad al lado de su familia en Perú, la modelo peruana retornó a tierras argentinas para retomar sus responsabilidades con el reality de baile y seguir demostrando sus habilidades; sin embargo, según las imágenes del canal al que ahora forma parte, reveló que comenzó a sentir malestar durante su presentación, que la imposibilitó a seguir participando y obligándola a retirarse del set.

Milett habría sufrido de baja presión y comenzó a sentirse mareada y en las imágenes difundidas por Ángel de Brito y seguidamente a ello, en un video, se ve a nuestra compatriota sentada recibiendo la ayuda necesaria, mientras que "el amor de su vida" se encontraba buscando una forma de hacerla sentir mejor.

Aclara rumores

Es por ello, que Marcelo Tinelli desmintió que su pareja esté esperando un hijo suyo y que el malestar que sintió el 27 de diciembre fue debido a una mala medicación al combinar pastillas con café, lo que evidentemente no le cayó nada bien. Además, expresó ante un medio argentino que la modelo peruana tenía dolores en el cuerpo.

"Ayer le dolía la cervical de los trucos que estuvo haciendo en el ritmo urbano en el que estuvo trabajando. No estuvimos juntos anoche, pero me estuvo contando que estaba muy dolorida, se fue a dormir muy temprano. (...) Aparentemente, tomó algunas pastillas y hubo una mezcla ahí también con café, con un sublingual Ketorolac. Está con la presión muy baja. Yo apenas la vi entrar al piso, la vi con una cara muy diferente", comentó muy preocupado por la salud de su pareja.

¿Qué enfermedad tiene Milett?

El popular 'Cabezón' argentino también expresó las constantes bajas que está teniendo la bailarina y espera que pronto se recupere, ya que "nadie le dará un privilegio, ya sea que falte por vacaciones o enfermedad" y su permanencia podría peligrar.

"Por ese motivo, están analizando la situación de Milett, debido a que la pueden echar. Milett tiene un desplazamiento de vértebra. La trató el doctor y me dijo por mensaje que tiene un desplazamiento de vértebra. No sé cómo va a seguir, no sé si va a bailar el próximo ritmo", sostuvo Tinelli.

De esta manera, el conductor de 'Bailando 2023', Marcelo Tinelli habló del estado de salud de su actual pareja Milett Figueroa y descartó que la descompensación que sufrió se deba a un posible embarazo.