¡Enciende las alarmas! Milett Figueroa sufre descompensación EN VIVO y abandona la pista de baile

Milett Figueroa se sintió mal durante el programa 'Bailando 2023' y sufrió una descompensación, que la terminó sacando de la pista de baile y dejando al resto de participantes, jurado e incluso a su pareja, el argentino Marcelo Tinelli con gran preocupación por su estado de salud.

Milett sufre descompensación

Luego de pasar Navidad al lado de su familia en Perú, la modelo peruana retornó a tierras argentinas para retomar sus responsabilidades con el reality de baile y seguir demostrando sus habilidades; sin embargo, según las imágenes del canal al que ahora forma parte, reveló que comenzó a sentir malestar durante su presentación, que la imposibilitó a seguir participando y obligándola a retirarse del set.

Milett habría sufrido de baja presión y comenzó a sentirse mareada y en las imágenes difundidas por Ángel de Brito y seguidamente a ello, en un video, se ve a nuestra compatriota sentada recibiendo la ayuda necesaria, mientras que "el amor de su vida" se encontraba buscando una forma de hacerla sentir mejor.

Marcelo Tinelli preocupado

La modelo sostiene entre sus manos un algodón, que tendría alcohol y lo coloca cerca a su nariz para reanimarse, pero se le escucha decir que se sentía mareada y de un momento a otro empezó a temblar.

"Sentí que me caía en el estudio, que me desmayaba. Le dije a Gabriel (su partenaire) 'me siento muy mareada'. Entré y no sé si fueron las luces, pero sentía que se me iba a apagar la tele y le dije a mi bailarín 'necesito agua'. Todavía estoy con los temblores", expresó Milett al programa argentino 'LAM'.

¿Mareos por embarazo?

La escena generó la alarma y preocupación de sus seguidores, quienes no dudaron en expresar que su malestar se debería a un posible embarazo.

"¿Embarazo?, es muy pronto", "Pampitaoficial preguntando si estará embarazada cuando te baja la presión", "¿estará embarazada?", "debió ser por la dieta", "Milett debe hacerse chequeo general, porque no es normal que se descomponga seguido", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en redes sociales.

Por ello, la peruana decidió responder a todos que se sintió mal debido a que mezcló medicamentos sin medir las consecuencias y que ello podría poner en duda su permanencia dentro del reality de baile.

"Mezclé dos pastillas por el dolor que tengo y no sabía que si juntaba eso me podía dar taquicardia, más los tres cafés que me tomé, me pasé mal. La próxima vez, a pensar bien y mejor lo que tomo antes de salir al programa", comentó.

De esta manera, Milett Figueroa preocupó a Marcelo Tinelli y a todos en 'Bailando 2023' al sufrir una descompensación y abandonando la pista de baile, generando la alarma de un posible embarazo.