¡Emocionada! Korina Rivadeneira dedica tierno mensaje a Angie Arizaga tras anunciar embarazo

Angie Arizaga y Jota Benz dejaron boquiabiertos a todos sus seguidores al anunciar que están en la dulce espera de su primer bebé. Mediante las redes sociales, la pareja compartió esta tierna noticia que emocionó a más de uno, entre ellas, Korina Rivadeneira, quien les dedicó un emotivo mensaje a los futuros padres.

Como se sabe, la modelo venezolana está casada con Mario Hart y, fruto de ese amor, tienen dos hijos. Por ello, quiso compartir un poco de su experiencia con la popular 'negrita'.

Entre los tiernos y emotivos mensajes que recibió Angie Arizaga al anunciar su embarazo, estuvo en el Korina, quien le aseguró que vivirá la etapa más bonita de su vida.

" Necesito que sepas que se viene la etapa más hermosa de tu vida ¿ok? Imposible prepararse para algo tan grande, fuerte y hermoso. Qué bendición, qué felicidad me da por ambos" , mencionó.

Tras anunciar que se encuentra a la espera de su primer bebé, Jota Benz expresó su agradecimiento por haber coincidido con Angie Arizaga.

Asimismo, aseguró que la modelo es una de las mejores personas que ha podido tener a su lado y se mostró feliz por estar viviendo este momento junto a ella.

"Nosotros nos elegimos, nos respetamos, nos admiramos, nos cuidamos y nos prometimos crecer de la mano. Por eso, la vida nos dio lo que muchos buscan y pocos encuentran, EL AMOR VERDADERO . Y que más bonito que el amor de tu vida lleve dentro de ella al " AMOR DE NUESTRAS VIDAS ". Lo más hermoso, es que aún no te conocemos y ya te amamos. Gracias a Dios por permitirnos ser padres", sostuvo.

Por su lado, Angie Arizaga reveló que muchas veces intentó quedar embarazada y no pudo lograrlo. Por ello, mencionó que estuvo a punto de abandonar su sueno de ser madre.