¡Emotivo reencuentro! Magaly Medina y su hijo Gianmarco se reunieron en Londres

Magaly Medina se encuentra vacacionando en Europa junto a su esposo Alfredo Zambrano y en medio de sus actividades, informó que tuvo un tierno reencuentro con su hijo Gianmarco Mendoza Medina, quien reside fuera de Perú desde hace varios años.

La conductora de televisión ha estado visitando varios países del continente europeo desde hace algunas semanas. Según sus constantes publicaciones, visitó ciudades como París, Zúrich, Madrid, Barcelona y Londres, siendo esta última el lugar donde se reunió con su sobrino y su hijo.

En una primera historia que la pelirroja compartió en sus redes sociales se observa que disfrutó de una cena en un exclusivo restaurante ubicado en Knightsbridge, Londres. Durante la velada estuvo acompañada de su esposo Alfredo Zambrano, su hijo Gianmarco Mendoza y su sobrino Diego Medina.

La conductora de 'Magaly TV, la firme' publicó una imagen más tarde, donde aparece junto a su hijo Gianmarco Mendoza. Ambos están de espaldas paseando por el parque británico Saint James. "Paseando con mi hijo por Londres", escribió Magaly Medina como descripción en la foto.

Magaly Medina se reencuentra con su hijo Gianmarco en Londres

Aunque aún se desconoce la fecha en que la conductora regresará a la conducción en su espacio televisivo en ATV, muchos de sus fanáticos piden en redes sociales que sea pronto ya que extrañan verla en la pantalla chica.

En entrevista con Verónica Linares, Magaly Medina informó que su hijo Gianmarco Mendoza está viviendo en el extranjero, desarrollando su carrera profesional. Para la 'Urraca', esta fue la decisión más acertada por su primogénito, pues es consciente que le afectaba ser reconocido en nuestro país como 'el hijo de Magaly'.

"Ya tiene 38 años, está fuera, no está acá. No creo que vuelva. Supongo que volverá para las Navidades. A mí me encanta que esté lejos porque sé que allá es un anónimo, no es el hijo de Magaly Medina, nadie le va a decir 'no subas esto'. Está feliz y yo estoy feliz por eso", manifestó.