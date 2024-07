¿En aprietos? Christian Nodal pagaría millonaria suma si es infiel a Angela Aguilar: Conoce AQUÍ el monto

La controvertida pareja de Christian Nodal y Angela Aguilar vuelven a dar de qué hablar. Esta vez, la periodista Michelle Rubalcava dejó estallar la bomba que revela que el padre de Angela Aguilar, el popular cantante mexicano Pepe Aguilar, condicionó a Nodal a firmar un acuerdo prenupcial.

Según la comunicadora, dicho "trato" demanda el pago de una poderosa suma ante una posible infidelidad a su hija, si este desea contraer matrimonio con ella.

La conductora Michelle Rubalcava reveló para su canal de YouTube un documento filtrado sobre el acuerdo estipula que en caso de infidelidad por parte de Nodal, quien deberá pagarle a Ángela la impresionante suma de USD 12 millones, además de proceder con el divorcio inmediato.

Un acuerdo prenupcial es un documento legal elaborado por la pareja que desee contraer matrimonio. Además, contiene una lista de todas las propiedades que cada miembro de la pareja posee de forma individual.

Es fundamental que el presente acuerdo presupuestario sea detallado, con el fin de prevenir posibles conflictos en el futuro.

Ángela Aguilar brindó una entrevista en la que salió en defensa de su amor con Christian Nodal. La cantante aseguró que no han hecho nada malo y solo están aprendiendo a amar.

"No existe nada malo en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, a darnos oportunidad, luego les explicamos bien. "No nos crucifiquen antes de conocer qué hemos hecho", sostuvo.