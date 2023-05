Rodrigo González no pudo evitar la risa y se burla del look de Ethel

26/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El pasado miércoles 25 de mayo, el conductor del programa 'Amor y Fuego', Rodrigo González, criticó el look de Ethel Pozo, luego de que ella apareciera en la boda de dos personas de la tercera edad con un saco y pantalón de vestir enorme.

'Peluchín' se burló del look de Ethel

El presentador, usando su típico sarcasmo, señaló que no se trata de que la hija de Gisela Valcárcel se vista con ropa oversize, sino que consideró que las prensas usadas ese día eran poco convencionales.

"Eso no es oversize, eso es cualquier cosa. (...) Ahí está la Fariselita, ya la conocemos. Mira las mangas, ¿Qué es esto?", expresó el conductor con un tono burlón.

Gigi también dio su opinión

Además de él, Gigi Mitre también decidió analizar la vestimenta que usó la esposa de Julián Alexander durante su pasada aparición en vivo. Por ello, especuló sobre el origen de la ropa de Ethel, sugiriendo que podría tratarse de una prenda prestada o quizá adquirida vía online.

"Lo pidió por internet, de repente le llegó así", comentó Gigi.

Sin duda, el look empleado por Ethel generó diversas opiniones por parte de los presentadores de programas de espectáculos, siendo Magaly Medina, una de las primeras en despotricar contra ella.

La 'Urraca' no se guardó nada

La conductora de 'Magaly TV, La Firme' usó sus cámaras para burlarse abiertamente de Ethel Pozo, comenzando por cuestionar a su asesora de estilo, pues criticó también el look que la hija de Gisela Valcárcel usó durante un evento, el cual consistía en un saco gigante, tipo oversize y un pantalón grande, con la basta que llegaba hasta el suelo.

"Miren el abrigo tres tallas más grandes que se puso, parece que uno de los viejitos que estaban con ella le prestó su abrigo. Encima ni siquiera tuvo tiempo de subirle la vasta al pantalón", dijo Magaly.

En la misma línea, expresó que parece que nadie la asesora al momento de vestirse.

"Es como si le diera la ropa en la mañana si previamente prepararse (...) Pobrecita esta chica no tiene equipo de producción", agregó.

A su vez, pidió que Valeria Piazza la ayude a escoger mejor sus prendas.

''Por ejemplo Valeria Piazza que está de adorno, por lo menos que piense, que la asesore. Porque algo que debe saber hacer una ex modelo es por lo menos tener un poco de criterio para la ropa y podría hacerle ese gran favor a su jefa", puntualizó.

Cabe precisar que, no es la primera vez que Rodrigo González critica el look de Ethel Pozo, pues ella suele usar diferentes look llamativos, los cuales se vuelven objeto de burla para los presentadores de espectáculos.