Jefferson Farfán: Admiten denuncia de Olenka Mejía contra la 'Foquita' y pasarán examen psicológico

Jefferson Farfán fue acusado por Olenka Mejía por el delito de violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico. Por ello, el séptimo juzgado de familia especializado en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar admitió a trámite la denuncia que entabló la excuñada de Yahaira Plasencia contra el futbolista.

Esto fue anunciado por un conocido programa de espectáculos, el cual detalló que luego de admitirse esta denuncia, se programó una entrevista personal con el futbolista y una pericia psicológica para ella, las mismas que se realizarían en el mes de abril próximo.

A través de sus redes sociales, Olenka Mejía contó que la denuncia que le interpuso a Jefferson Farfán fue aceptada por la justicia peruana. El programa de farándula, presentó el documento formal de la demanda por maltrato psicológico en donde se puede leer que ambas partes fueron notificadas para que pasen un examen psicológico con el fin de resolver si Farfán tendría perfil de agresor .

"Como bien saben la jueza dictaminó archivo definitivo por lo que cabe señalar que se comprobó que hubo una relación, de lo cual la jueza me indica como expareja del sr. y no podría nunca más demandarme por el mismo hecho, lo cual ha vuelto a realizar dos veces más por lo que no entiendo el ensañamiento hacia mi persona", comentó.