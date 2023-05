Erick Elera y su sorprendente confesión: Fue engañado por su expareja con un falso embarazo

29/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Erick Elera fue invitado al canal de YouTube de Christopher Gianotti, donde sorprendió a muchos al revelar que una de sus ex parejas lo engañó con un supuesto embarazo falso. Durante la entrevista, el actor rememoró el momento en el que una de sus enamoradas afirmó estar esperando un hijo suyo después de haber terminado su relación sentimental.

La sorpresiva confesión de Erick Elera

El hecho ocurrió cuando el presentador le planteó la pregunta sobre cuál había sido la mayor mentira que había dicho alguna vez a una pareja. A pesar de que el entrevistado, quien también es cantante, afirmó que rara vez recurre a la mentira debido a su tendencia a ser descubierto fácilmente, admitió que había experimentado el sufrimiento causado por un engaño en el pasado.

"Una de las mujeres con las que estuve me dijo que estaba embarazada", comenzó diciendo.

La confesión dejó a Christopher Gianotti sorprendido, quien instó a Erick Elera a brindar más detalles al respecto. El actor reveló que la mentira se mantuvo durante aproximadamente dos meses, pero destacó que no era la primera vez que esa misma mujer lo engañaba de esa manera. "Primero me mintió con su edad, era bastante menor de lo que me había dicho, pero bueno, ya estaba con ella".

"Al poco tiempo, terminamos y me sale con que estaba embarazada. Yo, todo chibolo, asumí mi paternidad, pero con ella no iba a volver. En ese tiempo hablábamos por messenger y me mostraba la ecografía, que necesitaba para esto, para el otro", agregó.

Erick Elera le daba dinero a su expareja

En ese momento, Erick Elera ya estaba trabajando en televisión y brindaba apoyo económico a su expareja para cubrir sus necesidades. Un día, recibió una llamada inesperada de un amigo con el que no tenía mucha comunicación. Esto le causó extrañeza, pero fue ese amigo quien finalmente le reveló toda la verdad detrás del supuesto embarazo de su expareja.

"Me dijo: 'Oye, yo estoy saliendo con una chica y es amiga de tu flaca. Tú sabes que te está mintiendo. La flaca está que se mata de risa acá, contándome que te saca un poco de plata", señaló el actor que le da vida a Joel Gonzales, para luego indicar contar que solo atinó a llamar a la supuesta madre de su bebé para "decirle dos o tres cositas" y no volvió a verla.

En la actualidad, Erick Elera está casado con Allison Pastor y juntos tienen un hijo. Ambos son considerados una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo peruano y han demostrado mantener un matrimonio estable.