"Estaba soltero": Gianella Rázuri afirma que no pasó nada en su departamento con el 'Gato' Cuba

La modelo y excandidata al Miss Perú 2023, Gianella Rázuri aprovechó las cámaras del programa 'Magaly TV: La Firme' para volver a descartar un amorío con Rodrigo 'Gato' Cuba y recalcó que "no pasó nada de nada" en su departamento. Asimismo, comentó que él era un hombre soltero por su reciente separación con Ale Venturo y no veía nada de malo en tener una "simple salida de amigos".

Ante los cuestionamientos sobre su supuesto 'affaire' con el futbolista Rodrigo Cuba en una discoteca de Barranco, la modelo señaló que en ese momento de su salida, él se encontraba soltero y que no acepta las críticas porque nunca pasó nada "ni un beso".

"Ese día que estaba en el bar, él estaba soltero. En aquellas imágenes donde se ve que me estoy apoyando en él, es porque estábamos en sillas elevadas y no quería caerme. El plan saliendo del local era hacer algo tranquilo en mi casa, tomar unos vinos y conversar. No pasó nada de nada".