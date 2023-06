Gianella Rázuri aconseja a Ale Venturo tras supuesta reconciliación con el 'Gato' Cuba

La modelo Gianella Rázuri aún se encuentra en el ojo de la tormenta luego de haber sido ampayada junto a Rodrigo Cuba en una discoteca de Barranco y posteriormente en su departamento a los pocos días de que el futbolista finalizara su relación con Ale Venturo; sin embargo, tras los fuertes rumores de una posible reconciliación entre ellos, la modelo habría enviado un tajante mensaje a la dueña de ''La Nevera Fit'' que no pasó desapercibido por sus seguidores.

Cabe precisar que, la mejor amiga de Natalie Vértiz fue ampayada junto al futbolista del Sport Boys pasando la noche en el nuevo departamento de soltero que este alquilo tras su separación.

A raíz de aquella situación, se encendieron las alarmas y se rumoreó que Ale y Rodrigo habrían decidido retomar su polémico romance. Es por ello que, la candidata al Miss Perú Universo utilizó sus redes sociales oficiales para publicar un mensaje que estaría dirigdo hacia la empresaria.

"Me queda 1% y lo usaré para decirles que no perdonen nada, la gente sabe lo que hace", se lee en la historia que publicó.

Gianella Rázuri envió consejo a Ale Venturo.

Visiblemente emocionada, Gianella Rázuri desmiente ser la causa de los problemas entre Rodrigo 'Gato' Cuba y Ale Venturo, desmintiendo las insinuaciones de un video difundido por Magaly Medina en el que se les ve bailando juntos y en actitud cercana.

El equipo de "Amor y Fuego" contactó a la exconcursante del 'Miss Perú Universo 2023' para conocer su opinión después de recibir numerosas críticas en las redes sociales debido a su supuesta relación con un hombre recién separado de su novia.

Gianella Rázuri, entre lágrimas, respondió que en las imágenes difundidas por ATV no se le ve besándose con el jugador de Sport Boys, y lamentó que la critiquen y señalen como la responsable de la ruptura pública entre el futbolista y la empresaria de comida saludable.

"No han encontrado un ampay, besándome o algo para que me empiecen a atacar y me he llevado la peor parte", mencionó entre sollozos, la bella modelo para el espacio de Rodrigo González y Gigi Mitre.