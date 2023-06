Gianella Rázuri rompe en llanto ante posible reconciliación entre el 'Gato' Cuba y Ale Venturo

Visiblemente emocionada, Gianella Rázuri desmiente ser la causa de los problemas entre Rodrigo 'Gato' Cuba y Ale Venturo, refutando las insinuaciones de un video difundido por Magaly Medina en el que se les ve bailando juntos y en actitud cercana.

Asimismo, en las imágenes captadas por el programa de espectáculos "Magaly TV La Firme", se observa al futbolista acompañando a la modelo hasta su casa y permaneciendo en el lugar durante más de una hora y media antes de retirarse a su propio departamento.

El equipo de "Amor y Fuego" contactó a la exconcursante del 'Miss Perú Universo 2023' para conocer su opinión después de recibir numerosas críticas en las redes sociales debido a su supuesta relación con un hombre recién separado de su novia.

Gianella Rázuri, entre lágrimas, respondió que en las imágenes difundidas por ATV no se le ve besándose con el jugador de Sport Boys, y lamentó que la critiquen y señalen como la responsable de la ruptura pública entre el futbolista y la empresaria de comida saludable.



"No han encontrado un ampay, besándome o algo para que me empiecen a atacar y me he llevado la peor parte", mencionó entre sollozos, la bella modelo para el espacio de Rodrigo González.