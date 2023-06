Farik Grippa inició proceso legal con disquera 'Monumental Music': "Estoy decepcionado y dolido"

15/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante Farik Grippa no está en su mejor momento musical, debido al proceso legal que inició con la productora 'Monumental Music' por no cumplir con el contrato que firmaron, estancando su carrera artística y no dejándolo trabajar libremente.

Cabe resaltar que el productor Sergio George está involucrado, además de el dueño de esta productora es Gil Shavit, manager de Micheille Soifer.

Le pintaron pajaritos

El salsero informó a las cámaras de Magaly Medina que todo inició a mitad del 2022 cuando recibió la llamada del productor de las estrellas, Sergio George, quien le habría prometido desarrollar una carrera artística internacional de la mano de 'Chim Pum Music', más conocida como 'Monumental Music', representado por Gil Shavit.

"Recibo la llamada de Sergio y fue una emoción enorme, casi me pongo a las lagrimas porque definitivamente eso te emociona como ser humano o como artista [...] Le abrimos el concierto a Marc Anthony, hicimos un montón de cosas que uno dice: ¡Wow esto es un paso mucho más grande en mi carrera, vale la pena!", expresó Grippa.

Además, el cantante indica que tuvo miedo de aceptar el contrato, sin embargo, George le había dado la seguridad que todo iba a estar bien.

"Sergio me dijo: Farik, yo sé que estás con dudas, pero tu tranquilo todo va a estar bien. Este contrato es muy grande y hay toda la inversión y todas las herramientas para llevar tu carrera tu talento a en realidad lo que tu vienes buscando y trabajando", indicó.

Firmó su sentencia

Farik jamás olvidara un 24 de noviembre, pues fue el día en que imaginó todo saldría excelente luego de firmar el contrato. Sin embargo, asegura que al día siguiente llegó la primera decepción con la productora.

"Te presentan un equipo de trabajo con el cual te vas a desarrollar y al día siguiente ese equipo había renunciado [...] Entró otro equipo y al mes se disolvió. Es ahí donde comienzo a decir: ¿Qué esta pasando?"

Asimismo, indica que con el pasar de las semanas sentía que su carrera como músico se estancaba y confiesa que, por si fuera poco, debido al contrato tenía que cederle el 50% de sus ganancias a la productora, ya sea por shows o por reproducciones de su temas.

"Cuando yo comienzo a preguntar por mi plan de trabajo, plan de inversión y plan de desarrollo comienzo a ver muchas trabas. (Ya que) Me estoy perjudicando con los contratos, con los shows, con los lanzamientos y mis oyentes mensuales estaban bajando en Spotify en YouTube y obviamente el negocio va cayendo", manifestó.

En esa misma línea, el salsero indica que la productora al ver el informe de ganancias mensual expresó: "¿Eso has generado este mes?".

"En un contrato estas entregando la mitad de tu vida, están puestos tus sueños ahí [...] Es un contrato abusivo o un poco desproporcional y creo que no se han comportado de la mejor manera conmigo [...] Si estoy molesto pero mas allá estoy desilusionado, estoy dolido", indicó Grippa.

Debido a todo ello, Farik Grippa acusa directamente a la productora 'Monumental Music' de Gil Shavit de incumplir con el contrato que firmaron. Es por ello que en marzo renuncia a la disquera peruana, pero no lo dejan trabajar de manera independiente.