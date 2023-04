Federico Dantón, hijo de Alan García, habla por primera vez de su padre

16/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Federico Dantón García Cheesman, hijo menor del exlíder del Partido Aprista, Alan Gabriel Ludwig García Pérez, habló por primera vez de su padre en una entrevista exclusiva de un medio local.

¿Qué dijo Federico Dantón sobre Alan García?

Acaba de cumplir 18 años hace dos meses y decidió celebrarlo recordando a su padre, en una entrevista exclusiva de un medio local. Federico Dantón García Cheesman tuvo emotivas palabras sobre su padre, Alan García Pérez, el expresidente del Perú que se quitó la vida tras una orden de detención preliminar.

"Alan García no era un personaje que se iba a morir por vejez. No lo ibas a ver con 80 años postrado en una cama. No era un personaje al que ibas a ver derrotado. Creo que ese acto es su huella en la historia", expresó a un medio local.

Así recordó Federico Dantón a Alan García

García Cheesman recordó que acompañaba a su padre, Alan García, en todas sus campañas electorales y juntas políticas que tenía. "Lo acompañaba a los mítines y se me ponían los pelos de punta. Pero 30 minutos después estábamos en mi casa y estaba con mi papá", contó.

El hijo de Alan García, de 18 años, confesó que pasaba mucho tiempo con su padre, ya que - a diferencia de sus hermanos- el exlíder del Partido Aprista podía compartir con él.

"A él yo lo he tenido mayor, he tenido la suerte de tener a Alan García con tiempo libre. No como mis hermanos. Y con este tiempo libre mi papá creo que no sabía mucho qué hacer porque se pasaba muy pendiente de lo que hacía yo y conversábamos todo el día", manifestó.

Las anécdotas de Federico Dantón con su padre

Federico Dantón recordó las anécdotas que pasó junto a su padre, Alan García. Según el joven de 18 años, el expresidente del Perú tenía mucha información en su cabeza, por lo que era muy difícil perderse en un lugar.

"Llegué a España a los diez años. Estuvimos tres años allá. En esos años, mi papá me mostró todo lo que pudo. A la ciudad que iba él tenía un mapa en su cabeza. No necesitábamos ver ningún Waze, nada. Estabas con Alan García y no sé cómo, pero se manejaba como si fueran sus propias ciudades", contó.

Entre risas, García Cheesman, recordó que su padre "le llevaba la mala suerte" cuando asistía al estadio para ver los partidos del Real Madrid.

"Yo era hincha del Real Madrid, él disfrutaba del fútbol como espectáculo. Fuimos varias veces al Bernabéu. Pero, cada vez que íbamos juntos, el Real empataba con el Eibar o perdíamos contra el Betis o el Alavés. En un punto le tuve que decir 'papá, mira, yo te quiero, pero no podemos venir juntos'. Dejé de ir con él y empezamos a ganar", acotó.

El expresidente peruano Alan García se quitó la vida con un disparo en la cabeza cuando iba a ser detenido. Antes, dejó una carta de despedida.