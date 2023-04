Giuliana Rengifo denuncia que es víctima de extorsión: "Me piden mil soles, dos mil soles"

16/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Giuliana Rengifo realizó una grave denuncia en el noticiero de Panamericana Televisión. La cantante de cumbia dijo que viene siendo víctima de extorsión por miembros de una banda criminal.

Giuliana Rengifo denuncia amenazas de muerte

El noticiero "24 Horas" de Panamericana Televisión expuso el caso de Giuliana Rengifo, quien denunció que viene siendo extorsionada por, presuntamente, reos de un centro penitenciario limeño.

"Me piden mil soles, dos mil, tres mil soles. Me dicen: 'Hay dos personas que te quieren matar, nosotros queremos ayudarte, pero queremos que nos pagues", reveló al noticiero "24 horas" de Panamericana Televisión.

Rengifo dijo que estos delincuentes le dicen que le ofrecen "seguridad" a cambio de dinero. "Van intentando extorsionando, cuatro veces. Yo lo que hago es bloquear, bloquear, uno nunca sabes si va a ser verdad o es mentira, por eso siempre ando con mucho cuidado", añadió.

Vive infierno por constantes extorsiones

La cantante de cumbia reveló también que no es la primera vez que la extorsionan. Ante ello, hizo un llamado a sus colegas para que denuncien y estén alertas ante cualquier llamada sospechosa.

"Me imagino cuántos artistas estarán pasando por la misma situación. Pero no me parece que una se parta el alma trabajando, para que alguien tan fácil, venga a quitarte tu dinero, que es para salir adelante con tu familia, no me parece justo".

"Hay muchos artistas que le pasa lo mismo, yo creo que ya es hora que denunciemos este tipo de acoso, extorsiones", acotó la cantante Giuliana Rengifo.

De acuerdo con Rengifo, su manager también recibe estas amenazas. "El colmo es que mi representante también recibe llamadas desde las cárceles, no sé si de Lima o el interior del país. Ella responde porque a veces piensa que son para contratos y se trata de estos cobardes miserables", dijo con preocupación.

Se repite la historia

Hace aproximadamente siete años, la exparticipante de "El Gran Show", Giuliana Rengifo, reveló a un medio local que sufrió algo similar un mes previo a Navidad.

"Ocurrió antes de mi viaje a Piura para una chocolatada. Fue horrible, me pedían 10.000 soles en ese tiempo. Me llamaron toda una semana, me asusté y mandé a mi madre con mis hermanos, a mis hijas con sus papás. No salía para nada. Igual hicimos la actividad, pero bien resguardadas por la Policía", recordó.

Giuliana Rengifo reveló que en llamadas de extorsión se escuchan voces aparentemente de ciudadanos extranjeros.