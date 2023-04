Alejandro Toledo: Hoy se inició el juicio oral contra el expresidente por el caso Ecoteva

12/04/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima inició hoy, 12 de abril, el juicio oral contra el expresidente de la República, Alejandro Toledo, por el caso Ecoteva.

Asimismo, el Poder Judicial (PJ) también dispuso el juicio oral contra la ex primera dama, Eliane Karp, esposa de Toledo Manrique; además, contra los implicados en el caso: Avraham Dan On, Shai Dan On, Eva Fernenbug y David Abraham Eskenasi Becerra.

Suspenden audiencia

Se programó que la audiencia virtual inicie a las 9 de la mañana de este miércoles. No obstante, al promediar las 10 de la mañana, el PJ informó que la sesión se suspende hasta el 20 de abril, a las 14:15 horas.

A pedido del abogado de la acusada Eva Fernenbug, quien alegó que no se le notificó la acusación fiscal, tribunal suspende audiencia hasta el 20 de abril, a las 14:15 horas. — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) April 12, 2023

¿Por qué lo investigan?

Es importante mencionar que las autoridades del Equipo Especial Lava Jato investigan a Alejandro Toledo Manrique por los presuntos actos de corrupción que habría cometido durante su gobierno para beneficiar a las compañías Odebrecht y Camargo Correa con las licitaciones de la carretera Interoceánica Sur, tramos 2, 3 y 4.

De acuerdo al empresario Josef Maiman Rapaport, las constructoras brasileñas le dieron US$34 millones al exmandatario. Dicho dinero habría sido entregado a través de las compañías del empresario.

Además, una parte del dinero habría sido depositado a empresas offshore que se encontraban en Costa Rica: Ecoteva Consulting Group. Esta compañía es liderada por Eva Fernenbug, suegra del exjefe de Estado.

Pedido de cárcel

Cabe señalar que, luego de las declaraciones de Josef Maiman, la Fiscalía solicitó un total de 16 años y 8 meses de cárcel a Alejandro Toledo, Eliane Karp y Avi Dan On por el presunto delito de lavado de activos en modalidad agravada.

Además, las autoridades pidieron 13 años y 4 meses de prisión para Shai Dan On (hijo de Avraham Dan On) y para el abogado David Eskanazi. Mientras que, para Eva Fernenbug, se requirió 10 años de la misma medida.

Suspenden su extradición

Como se recordará, Alejandro Toledo no fue detenido el último 7 de abril porque la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos (EE. UU.) accedió a la moción de emergencia que fue planteada por el exmandatario peruano, suspendiendo así la extradición en su contra por el plazo de 14 días.

En esa línea, quedó en suspenso la orden del juez de la Corte del Distrito Norte de California, Thomas Hixson, sobre revocar la libertad bajo fianza y ponerse a disposición del Servicio de Alguaciles.

Toledo Manrique debía entregarse voluntariamente dicho viernes, a las 9 de la mañana (hora EE. UU.), a finde que el Gobierno estadounidense ejecute la repatriación que autorizó el Departamento de Estado.

De esta manera, en medio de la complicada situación legal en la que se encuentra inmerso el expresidente Alejandro Toledo, ahora se inicia el juicio oral en su contra por el caso Ecoteva.