¡Felizmente casados! Yaco Eskenazi sorprendió a Natalie Vértiz con costoso regalo

Continuando con la celabración por su aniversario de bodas, Yaco Eskenazi sorprendió a su esposa y madre de sus dos hijos, Natalie Vértiz, dándole un lujoso regalo que la modelo no dudó en mostrar a sus seguidores.

Mediante sus redes sociales oficiales, la modelo e influencer dio a conocer como fue que celebró su aniversario de bodas, recibiendo por parte de su esposo, Yaco Eskenazi, un precioso collar lleno de diamantes.

Además de ello, se supo que la pareja tuvo una romántica cena en el lujoso restaurante Central, considerado como 'el mejor del mundo'.

Como se sabe, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi son unas de las parejas más solidas del espectáculo nacional y el pasado martes, 11 de julio, celebraron sus ocho años de matrimonio, por lo que la modelo recordó esta fecha tan especial con un emotivo mensaje en redes sociales.

En Instagram, la famosa modelo de talla internacional dio a conocer lo enamorada que está de su esposo; además, dejó claro que es el amor de su vida y por supuesto, no perdió la oportunidad para recordar la imponente boda que fue televisada.

Asimismo, deseó tener una larga vida para estar unida por largo tiempo al excapitán de los 'leones' y también dedicó unas palabras para su primogénito, quien estuvo en la boda con tan solo un año y medio.

"Que la vida nos de mil años más juntos mi @yacoturco! 'You keep me safe, I'll keep you wild (Tú me mantienes a salvo, y yo te mantendré salvaje)' Mi ride or die (estoy contigo hasta la muerte) #FelizAniversario #HappyAnniversary Btw, díganme si Liam no es lo más tierno de este video!!!", concluyó.