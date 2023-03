Rosa Fuentes envía emotivo mensaje a su aún esposo Paolo Hurtado por su aniversario de bodas

Rosa Fuentes, aún esposa de Paolo Hurtado, compartió un extenso y emotivo mensaje en sus redes sociales, donde no solo habla sobre el polémico ampay del jugador con Jossmery Toledo, sino también revela lo que tiene planeado hacer con su vida.

Estaban por cumplir un año más de casados, pero él prefirió sacar los pies del plato. Rosa Fuentes expresó todo su sentir a través de un extenso y emotivo mensaje compartido en su cuenta personal de Instagram, en donde se muestra decepcionada y dañada por la infidelidad de su aún esposo Paolo Hurtado.

"Hoy me enteré que Paolo Hurtado estaba organizando una fiesta, al parecer íbamos a renovar votos o algo así y todo sería una gran sorpresa de amor para mi. Y que tal manera de sorprender a la mujer que decía amar, ¿verdad?"

Esposa de Paolo Hurtado envía mensaje

En su último mensaje, la aún esposa de Paolo Hurtado, Rosa Fuentes, también le dedicó unas líneas a sus dos hijos y a él bebé que viene en camino.

"Esta vez mi manera de descargar y desfogar tantas cosas que siento, lo haré en estas líneas, no es nada fácil pensar en lo que se viene para mi y para mis hijos, pero me siento capaz de sacar adelante a estos niños inocentes, demostrarles que la valentía no solo es para los superhéroes y que el tiempo será mi socio en este proceso", continuó.