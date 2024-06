Fiorella Cayo es nuevamente DETENIDA por la PNP: Conducía en estado de ebriedad, según autoridades

Fiorella Cayo vuelve a acaparar las portadas de los diferentes medios de espectáculos. En esta ocasión, la actriz fue detenida por la Policía Nacional del Perú (PNP), según indicaron, por manejar en estado de ebriedad en el distrito de Miraflores.

De acuerdo al acta de intervención, la exparticipante de 'El Gran Chef Famosos' fue interceptada, este lunes, 24 de junio, en horas de la madrugada, a la altura del cruce de la avenida Hipólito Unanue y la calle Gral. Mendiburu.

Ello luego de haberse pasado la luz roja, lo cual llevó a los agentes policiales a pedirle que descienda del vehículo. Ante dicha petición, la ex de Miguel Arce se habría negado, por lo que tuvo que ser trasladada a un conocido policlínico de Surquillo para que médicos procedan a hacerle el respectivo dosaje etílico, el cual arrojó positivo.

Tras realizarle la prueba, la PNP tuvo que dirigir a la hermana de Stephanie Cayo hasta la comisaría de Miraflores, donde estuvo retenida varias horas.

Su madre, Ana Cecilia Sanguinetti llegó hasta la dependencia policial para acompañarla. Es así que, una vez transcurrido el tiempo, se conoció que finalmente la actriz se acogió al principio de oportunidad y procedió a realizar el pago de una reparación civil con la finalidad de recuperar su libertad.

En 2012, Fiorella Cayo fue condenada a cuatro años de prisión suspendida y además, al pago de una reparación civil de 10 mil soles por haber atropellado y posteriormente causado lesiones en la pierna derecha de la agente policial, Angélica Mendoza Torres.

Este hecho se remonta a junio del 2010, cuando fue intervenida en el distrito de Los Olivos mientras conducía y al mismo tiempo utilizaba su teléfono celular.

"No fue justa la sentencia. Si fuera culpable, lo aceptaría, pero no fue así. Yo considero que voy a apelar ante la justicia peruana si Dios quiere. Siempre he dicho la verdad, soy una persona correcta y a mí me ha ayudado la verdad. No se puede tomar las cosas de una manera equivocada", mencionó a la prensa en aquel momento.