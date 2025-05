Flor Ortola pone fin a rumores de romance con Patricio Parodi y confiesa: "Soy demisexual"

24/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La influencer argentina Flor Ortola reapareció en una entrevista para desmentir los rumores de un romance con Patricio Parodi y, además, habló por primera vez sobre su orientación sexual, confesando abiertamente que es demisexual.

¿Flor Ortola se besó con Patricio Parodi?

En la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, la influencer Flor Ortola no solo llamó la atención por estar ahí, sino también porque se armó el rumor de que habría tenido un acercamiento con Patricio Parodi.

Un video que salió en un programa de farándula mostró imágenes donde parecía que Patricio Parodi intentaba darle un beso a Flor Ortola, y de inmediato se armó todo un boom de comentarios y chismes en redes y medios de espectáculos.

Pero Flor Ortola no se quedó callada y en una entrevista con 'Todo se filtra' negó tajantemente todos esos rumores. La influencer dijo: "No me besé con 'Pato' Parodi ni hoy, ni en el pasado. Ni a él, ni con nadie (en la boda)".

Además, explicó que solo intercambiaron algunas palabras durante el evento, dejando claro que los rumores no tenían fundamento y que la situación fue malinterpretada.

Flor Ortola revela ser demisexual

En medio de la ola de especulaciones, Flor Ortola decidió contar algo bien personal: su orientación sexual. En una entrevista para el canal de YouTube TVmosmás y en el pódcast de Carloncho, la influencer contó que se identifica como demisexual, o sea, que solo siente atracción cuando hay una conexión de verdad, tanto emocional como intelectual.

Flor Ortola explicó: "Soy demisexual creo, son las personas que tienen intimidad cuando conectan desde la emoción y la cabeza. Puede venir el mismísimo Brad Pitt delante mío, pero si yo no converso con él y no me calienta la cabeza yo no doy más".

La exchica reality enfatizó que para ella el vínculo mental es mucho más importante que la apariencia física al momento de establecer una relación.

Además, contó cómo descubrió esta orientación mientras exploraba la aplicación Tinder, donde tuvo que indicar su orientación sexual, lo que le ayudó a entender mejor sus propias emociones.

"Cuando a mí me tocas la emoción, me tocas la cabeza, después me tocas todo (...) me pasó cuando me abrí Tinder, o sea, tienes que poner tu nombre, tu foto y tu orientación sexual y se pueden combinar entre ambas, es una locura", añadió.

Flor Ortola dejó claro que no hubo ni habrá ningún romance con Patricio Parodi y aprovechó para revelar aspectos importantes de su vida personal, confesando abiertamente que es demisexual.