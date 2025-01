¡Fuerte y claro! Jonathan Maicelo se pronuncia tras constantes críticas a su operación de nariz

08/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jonathan Maicelo sigue dando que hablar. Esta vez, el boxeador peruano decidió pronunciarse tras la operación a la nariz que se hizo a inicios de este año y cambió radicalmente su apariencia.

Maicelo y su respuesta tras operación a la nariz

Fiel a su estilo, Jonathan Maicelo se tomó unos minutos para responder a todo aquel que últimamente ha criticado el 'retoquito' estético que se hizo en el rostro. Como se sabe, el deportista se encontraba insatisfecho con la deformación que poseía su nariz debido a las constantes fracturas sufridas por las peleas en el ring.

Es así que, si bien se limitó, en un primer momento, a lanzar fuertes calificativos hacia sus detractores, el boxeador terminó afirmando que se encuentra trabajado arduamente, por lo que exigía que "no lo estén alucinando".

"Trabajando 24/7. No me estén alucinando, no me estén alucinando, compare'", dijo en un primer momento.

Jonathan Maicelo sorprende con su nueva imagen.

Horas más tarde, compartió una nueva historia de Instagram, donde aseguraba encontrarse descansando en la comodidad de su cama; sin embargo, no pudo evitar volver a pronunciarse sobre su operación a la nariz.

"En mi camita, tranquilito de la chamba (...) sigan mis páginas, ya que están entrando varios sapos a ver mis cuentas (...) Acá les muestro el resultado de mi ñata, para que sigan maleteando o solo admiren", agregó en su otra storie de Instagram.

Samantha Batallanos impactada con operación de Maicelo

Samantha Batallanos no pudo ser ajena a esta situación y terminó revelando que se encontraba impactada al ver la nueva imagen de su expareja. No sin antes recalcar que espera que esté contento con el resultado, puesto que siempre le aconsejó no aceptar canjes si se trataban de operaciones en la cara.

"Espero que él esté contento, pero yo siempre le dije que no aceptara cualquier canje si es en la cara (...) canje puede ser para otras cosas, pero si es en la cara no acepten canjes, por favor", dijo en un primer momento al portal 'Instarándula'.

Además, criticó que Maicelo no pueda pagar a un buen cirujano plástico con todo el dinero que posee: "Cuando me operé, al principio estaba 'thriller', pero después ya se acomoda todo bien. Me imagino que también es ese el caso (...) Como si no tuviera plata para pagar un buen cirujano", agregó.

Debido a esta situación y a las constantes críticas, Jonathan Maicelo decidió pronunciarse para afirmar que se encuentra bastante bien y enfocado en sus proyectos laborales.