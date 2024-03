¿Tuvieron un romance? Michelle Soifer rompe su silencio tras ser vinculada con Christian Cueva

Christian Cueva ha estado en boca de todos durante las últimas semanas, debido a su ruptura con su aún esposa Pamela López. El futbolista fue vinculado con figuras del espectáculo como Shirley Arica, Rosangela Espinoza y Michelle Soifer; esta última habló respecto a su relación con Cueva.

Hace unos días, Jeicy Pérez indicó que la participante de 'Esto es guerra' fue el nexo entre su hermana Chris Soifer y el popular 'Aladino'. Sin embargo, Michelle ha negado tajantemente las acusaciones.

"Hay personas a quienes hay que responderles y otras de quienes hay que reírse. Es un tema donde no tengo nada que ver. No lo conozco (a Cueva). No tengo ningún tipo de vínculo, ni tampoco creo que tenga que entrar a opinar", expresó 'Michi'.