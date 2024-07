¡No se calló nada! La exparticipante de 'Esto Es Guerra', Ducelia Echevarría, sacó chispa tras unas recientes declaraciones. Al ser entrevistada en un podcast, Ducelia comentó sobre su paso en el reality de competencia 'Combate'

Fue así que, la exchica reality no dudó en pronunciarse sobre un suceso que la hizo sentir incómoda. Esto debido a que Echevarría confesó que habría sufrido de bullying en el programa debido a su particular tono de voz.

En diálogo con el podcast Ouke, Ducelia fue consultada por su paso en los realitys de competencia. Como se recuerda, la rubia tuvo sus inicios en el programa del slogan "es bacán", y posteriormente formó parte del canal de los 'guerreros'. Sin embargo, para Ducelia, 'Combate' no habría sido nada bacán.

"Cuando entre a Combate, los chicos si me hacían bullying. Por eso para mi era una época que me costaba y no superaba mucho. Cuando entro a EEG, yo le cuento a Peter (sobre el problema) y me dijo que mi voz era hermosa", afirmó la exchica reality.