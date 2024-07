Nicola Porcella DEBUTÓ como conductor en conocido programa mexicano y recibe elogios: "La gente te adora"

¡Sigue arrasando! Nicola Porcella viene celebrando muchos logros durante su estadía en México. Tanto así que, el jueves 18 de julio, el peruano debutó como conductor del popular programa matutino 'Hoy', uno de los más sintonizados en la televisión mexicana.

De esta manera, Nicola dio un gran paso en su carrera profesional, sobre todo porque estará en la pantalla chica del país norteamericano por un buen tiempo. Esto se debe a que, reemplazará al actor Arath de la Torre, quién participará en la nueva edición de 'La Casa de los Famosos'

Cabe resaltar que 'Hoy' es uno de los programas más vistos de México, debido a su enfoque informativo y de tipo magazine, en donde abordan noticias de actualidad, entretenimiento y farándula. Por su parte, Nicola se mostró entusiasmado por la nueva aventura que desarrollará en el programa.

"Venía a buscar a mi querido Arath de la Torre, que hoy empieza una nueva aventura. Tiene que irse como la estrella que es, así que de mi platita he comprado, no mentira, la he alquilado esta limusina para irnos juntos a que empieces esta nueva aventura en 'La Casa de los Famosos 2'", mencionó el peruano.