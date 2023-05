''Fuimos a comer un ceviche'': 'Chiquito' Flores revela cómo conquistó a Tula Rodríguez

ELl exarquero de Universitario de Deportes, Juan 'Chiquito' Flores , visitó este martes 23 de mayo, el set del programa ''Mande quien Mande'' para participar en una de las secuencias en las que terminó revelando detalles poco conocidos sobre su fallido romance con la exconductora Tula Rodríguez.

Tal y como se sabe, la relación entre 'Chiquito' y Tula tuvo una duración de cinco años, por lo que al culminar su vínculo cada quien decidió hacer su vida.

El exfutbolista sorpredió a la conductora María Pía Copello y 'La Carlota' cuando comentó que conoció a la exvedette tras asistir a una discoteca de Barranco cuando se presentaba la agrupación de salsa 'Manolito y su trabuco'.

"Entonces la señorita pasaba y pasaba, bueno la señora, en ese tiempo era señorita. Yo estaba sentado con 'Melcochita' conversando. '¿Quien es ella?', le pregunté. Me dijo: 'vaya no más que ella está sola'. 'No, que me palteo'.' Vaya señor', me respondió. Entonces le invité a bailar, le dije donde vives, me dijo que en El Agustino", reveló 'Chiquito' Flores al programa de televisión.