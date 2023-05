Jean Deza tras pelea callejera con Gabriela Alava: "Ya hemos terminado este capítulo"

Se confesó frente a cámaras. El futbolista del Cienciano del Cusco, Jean Deza, protagonizó una pelea con su expareja, Gabriela Alava. Según los videos que mostró el programa "Magaly TV la firme" el hecho sucedió frente a la casa de Gabriela, pero luego Jean habló con un reportero de Magaly y explicó la razón de los hechos.

Ayer por la noche, el programa de la urraca mostró que Jean llegó al promediar las 11 de la mañana a la casa de Gabriela Alava, en el Callao, pero la tía de esta fue quien recibió al pelotero y empezaron a discutir en la vía pública.

Luego de esto, se pudo apreciar en las imágenes que Deza también estaba peleando y discutiendo con Gabriela, incluso en cierto momento le quitó las llaves de su casa y se fue corriendo por el parque cercano. Después de eso se supo que ambos desaparecieron por varias horas, hasta que Gabriela volvió a su casa.

Después de la pelea Jean Deza fue consultado por un reportero de la urraca y solo atinó a decir que la había buscado para recoger algunas cosas que tenía en su casa, y que han conversado de la mejor manera.

"Solo he ido a recoger unas cosas y a hablar con ella. Pueden llamarla (a Gabriela) y preguntar, porque hemos conversado de la mejor manera, hemos acabado bien, hemos terminado este capítulo (...) Yo solo quería que sepan esto porque no es bonito, porque yo también tengo hijas y no me gustaría que le hagan eso a ellas", expresó en pelotero.