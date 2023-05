Vanessa López se desliga de Jean Deza: "No tenemos ningún tipo de relación"

No va más. La expareja de Carlos "tomate" Barraza, Vanessa López, anunció mediante redes sociales que ya no mantiene ningún tipo de relación con Jean Deza. Esto después que el pelotero del Cienciano se viera envuelto en una pelea callejera con su expareja, Gabriela Lava, a quien hasta le quitó las llaves de su casa y el celular.

Como se recuerda, la noche de ayer el programa "Magaly TV la firme" emitió una nota donde se puede ver a Jean Deza y Gabriela Alava discutiendo en la calle, pues el pelotero fue a recoger sus cosas y fue recibido de mala manera por la tía de Alava porque terminaron discutiendo a vista y paciencia de todos los vecinos.

La modelo e influencer no dudo en poner el parche después del nuevo escándalo de Jean Deza y Gabriela Alava. Ella tomó su cuenta de Instagram para anunciar el fin de su amistad con el pelotero.

"Me veo obligada a escribir este comunicado, ya que en estos días después de lo anunciado por Jean Deza en sus redes sociales, me he sentido afectada por los comentarios negativos. Quiero aclarar que en su momento conversamos y acepté sus disculpas, pero no tenemos ninguna relación amical ni algún vínculo sentimental con él", puntualizó Vanessa.