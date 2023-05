Gabriela Alava revela que Jea Deza le pidió tener un hijo días antes de oficializar a Vanessa López

Continúa la polémica. Gabriela Alava no se quedó callada después que Jean Deza hizo un comunicado público donde anunciaba que retoma su amistad con Vanessa López. La rubia habló con Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre para contar que el pelotero del Cienciano estaría jugando nuevamente con López, pues hace días le pidió tener un hijo a ella.

Según Alava, Jean Deza la habría buscado hace poco para hablar con ella e incluso fue a buscarla a su casa para pedirle perdón, declararle su amor, y hasta pedirle por llamada telefónica y llorando, que tenga un hijo con él.

"Ella (Vanessa López) como se siente menos, se siente mal, siento todo lo peor, te quiere hacer sentir eso. Yo te amo Gaby, te lo juro. ¿Sabes qué quiero? Quiero que me des una hija", se le escucha decir al pelotero con la voz entrecortada mediante llamada.

Gabriela también mencionó que ya no tiene comunicación con Jean Deza, después que este último oficializara que retomó amistad con Vanessa López. "Yo desde el día lunes que él me amenazó, o sea me dijo: 'vas a ver cómo vas a quedar públicamente... Desde ese día yo bloquee sus llamadas", finalizó.