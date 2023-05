Jean Deza retoma "relación" con Vanessa López: "Ella se portó bien conmigo"

04/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Vuelve a ser el foco de la noticia. El pelotero del Cienciano del Cusco, Jean Deza, sorprendió a todos sus seguidores la noche de ayer al publicar un mensaje mediante sus historias de Instagram donde expresaba que ha retomado su relación de amistad con Vanessa López, a quien hace unas semanas le dijo que no quería volver a ver en su vida.

"Por este medio quiero comunicarles que la relación que tenía con Vanessa López la hemos retomado, retiro todo lo dicho en mis redes sociales, nunca pensé eso, fue un momento de impulso", empezó diciendo Jean Deza en sus historias de Instagram.

Por otro lado, agregó que Vanessa López es una buena mujer que siempre lo he apoyado y hasta se atrevió a pedirle disculpas públicas, y aseguró que posiblemente los vuelvan a ver juntos.

"Ella se portó siempre bien conmigo y se merece todo mi respeto y cariño, ahora que ya le pedí disculpas personales, lo hago público, y si en algún momento nos ven juntos es porque hemos retomado nuestra amistad, buenas noches", finalizó.

Jean Deza retoma su relación con Vanessa López

¿Qué pasó entre Vanesa López y Jean Deza?

El escándalo entre la modelo Vanessa López y Jean Deza se desató hace algunos meses, pues ambos confirmaron que, empezando una relación de amistad, con posibles miras a tener una relación sentimental. Así pasó el tiempo, hasta que de pronto Jean volvió a aparecer junto a su expareja Gabriela Alava, mientras aún mantenía una relación con Vanessa.

Esto formó un triángulo amoroso que se ventiló de forma pública en el programa "Magaly TV la firme", pues los tres protagonistas; Jean, Vanessa y Gabriela usaron sus redes sociales y el programa de la popular urraca para ventilar sus conversaciones telefónicas, chats y demás.

La pelea llegó a tal punto que el futbolista prefirió quedarse con Gabriela Alava y ofender por llamada telefónica a Vanessa López, quien a su vez mostró todo en el programa de Magaly.

"A mí me mataste", dijo Jean. "No te he matado a ti, Jean, todo el mundo sabe cómo eres", respondió López. "Gabriela es una señorita y la voy a amar como nunca te amé a ti, y te busqué como un polvo" continuó Jean, visiblemente ofendido y molesto.

Luego de eso, el pelotero le dijo que no quería saber nada de ella. "Te voy a decir algo de corazón: en mi p*** vida te quiero volver a verte, todo da vueltas en esta vida solamente te digo". Ante esto, la ex de 'tomate' Barraza respondió "Yo he llorado porque tú te has burlado de mi, me da risa porque cuando estás conmigo hablas pestes de Gabriela, y cuando estás con ella, yo soy la mala. En verdad el único culpable acá de todo eres tú y creo que eso todavía no lo asumes"