Gabriela Serpa hace dura confesión sobre su diagnóstico de TDA: "Siento que no encajo en la sociedad"

Gabriela Serpa se ha convertido en una de las figuras más conocidas de la televisión peruana, tras su paso por los populares programas cómicos, donde ha tenido muchas apariciones. Sin embargo, recientemente, se animó a dar detalles de su diagnóstico de TDA (trastorno por déficit de atención), por el cuál se sintió cohibida, en cierto momento de su vida.

Como se recuerda, la modelo fue parte del reality 'La casa de Magaly', en el cual se hizo evidente esta condición cuando tuvo que convivir con otros artistas. Contó que durante las grabaciones del programa solía perder la concentración y no estaba en sintonía con sus compañeros.

Gabriela Serpa se sinceró sobre esta condición que padece y detalló que, por momentos, no se siente parte de esta sociedad, lo cual le ha traido una serie de incomodidades. Por ello, trataba de ver videos donde encontraba testimonios de personas que estaban en situaciones similares, con la finalidad de identificarse y sentir que no era la única que batallaba con este tipo de enfermedad.

"Yo sufro de depresión y ansiedad y siento que no encajo en la sociedad. Veía videos en YouTube y me sentía identificada y me fui a que me diagnosticaran", contó en una entrevista que brindó para Trome.

Asimismo, la modelo reconoció que, inicialmente, se sentía avergonzada de contar que tenía TDA. Mencionó que se medica desde muy joven y que ha aprendido a aceptar esta condición, puesto que ahora no tiene ningún problema en que los demás se enteren de que tiene este diagnóstico.

Expresó que hay muchas personas que padecen este tipo de trastornos, por ello, aprendió a sobrellevarlo y poder socializar libremente sin sentirse juzgada.

"Primero quería descartar autismo y me dijeron que no tenía autismo, pero lo que sí tienes es un posible TDA. Fui a una psiquiatra y me hizo ciertas preguntas y test y me dijo que sí tenía TDA (...) Antes me daba vergüenza porque es era tatu, pero creo que muchas personas sufren de eso, yo no me avergüenzo, es como una enfermerdad cualquiera", agregó.