Maricarmen Marín sobre pelea entre Katia Palma y Johanna San Miguel: "Son personas grandes"

La pelea entre Johanna San Miguel y Katia Palma parece no tener cuando acabar y sus amigos no pueden ser ajenos a ello. Esta vez, Maricarmen Marín se pronunció sobre la polémica entre las conductoras de televisión y comentó su opinión sobre que está ocurriendo.

La querida 'Dulce Princesita' se encuentra entre la espada y la pared ante esta situación que ha generado más de una reacción, pues resulta que la cantante es amiga de ambas mujeres.

Las cámaras de América Espectáculos llegaron hasta el set de 'Esto es Guerra' para preguntarle a la artista qué piensa acerca de la pelea entre sus colegas. Si bien en un inicio Marín no quiso ahondar demasido en el tema, la reportera logró que diera un par de declaraciones.

Así, la cantante recomendó llevar una buena relación con los otros artistas pues el mundo del espectáculo es un espacio pequeño en donde todos se conocen. Por ello, aconsejó que se mantenga el compañerismo.

La pelea entre las artistas inició luego de que San Miguel generara polémica en las redes sociales por confesar que no soporta a Katia Palma.

Según la ex pataclaún, la comediante la trató mal cuando entró a formar parte de un desaparecido programa concurso de canto.

Todo sucedió en un video que fue publicado por la cuenta de Instagram @hoyesdomingay. En cierto momento los conductores del show le hicieron la pregunta: ¿Qué prefieres, Katia Palma o María Pia (Copello)?, a lo que la conductora respondió con un ataque.

"Sí fuimos amigas, pero ella no me trató de lo mejor cuando yo estuve en Latina, en realidad yo no tengo nada en contra de ella, pero a mí no me trató bien. Yo no me sentí cómoda y siempre creo que cuando una persona llega a un lugar, que hay que darle el espacio para que se sienta bien", contó.