¡Preocupante! Milett Figueroa presenta fuerte lesión ¿Quedará fuera de reality 'Bailando'?

Milett Figueroa acaparó las distintas portadas de espectáculo tras descompensarse en plena grabación del reality 'Bailando' y aunque al principio muchos creían que se trataba de un mareo por presunto embarazo, todo indicaría que la modelo presenta una fuerte lesión.

La preocupación por su futura participación en 'Bailando' fue algo que estuvo en boca de todos los programas de espectáculo argentino.

Al respecto, el presentador de dicho programa y actual pareja de Milett, Marcelo Tinelli, manifestó que la influencer presenta un problema cervical que no la dejó regresar a la competencia de esta semana.

"Quiero decirles que, lamentablemente, no se pudo recuperar Milett; así que no va a estar presente en el día de hoy. Tiene un problema de cervicales bastante importante, así que no puede venir tampoco hoy", informó la actual pareja de la modelo.