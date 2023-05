'Giselo' confesó que le regalará lágrima floral a Janet Barboza por el Día de la Madre

12/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante la última transmisión de "América Hoy", Edson Dávila, también conocido como 'Giselo', hizo una broma al respecto de regalarle a Janet Barboza una lágrima funeral en honor al Día de la Madre.

"Oswaldito, por favor, quiero regalarle algo a la señor Janet algo este domingo, pregunta cuánto está una lágrima (funeral)", dijo Dávila a Oswaldo, quien se encontraba en el mercado de Flores de Acho.

La reacción de Janet Barboza

El comentario de Edson Dávila no fue recibido de manera positiva por Janet Barboza. Después de escuchar la broma de su compañero, 'Giselo', la famosa presentadora intervino para expresar su incomodidad ante su comentario.

"No, no, me va a disculpar el productor, esto no lo pasaré por alto porque estamos celebrando algo tan importante como el día de la mamá, resaltó la compañera de Ethel Pozo.

"Yo lo que quería es un detalle cacatua, en estos tres años no me has regalado ni una flor. Y en un momento tan bonito, sales a malograrla", agregó.

¿Por qué 'Giselo' no pudo patentar su apodo?

Hace unos meses, Janet Barboza reveló un secreto guardado sobre Edson Dávila, también conocido como 'Giselo'. La presentadora confesó que su compañero había intentado patentar su apodo ante Indecopi, pero que había sido rechazado en su solicitud.

"Le dijeron 'no, señor', porque este nombre se parece mucho a Gisela", expresó Janet ante las cámaras de su programa.

En cuanto a Edson Dávila, éste pareció sentirse bastante apenado por lo que su colega había revelado. A pesar de ello, no tuvo otra opción más que confirmar la veracidad de los hechos.

Siguiendo con la broma, Janet Barboza preguntó a Edson Dávila cómo se había sentido al ser rechazado por Indecopi.

Sin embargo, el famoso 'Giselo' no tuvo problemas para responder, ya que restó importancia al hecho de que su apodo no estuviera patentado, destacando que su talento era lo que realmente importaba para ganarse el cariño de la gente.

"Nada porque las personas me ven por mi talento, no por el nombre que me pongan", expresó el conductor de "América hoy".

Tal como cabría esperar, Edson Dávila también reveló un secreto sobre Janet Barboza. El popular 'Giselo' mencionó que su colega también había intentado hacer lo mismo que él en Indecopi, pero en su caso, había tratado de patentar su apodo de 'Retoquitos'.

"Quiero contarles ahora yo algo, la señora quiso patentar 'Retoquitos' y no pudo. Lamentablemente, ya a otra persona le pertenecía", confesó Edson Dávila. Janet Barboza no hizo caso de esto y continuó con el programa.