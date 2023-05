Johanna San Miguel: ¿Por qué la conductora de "Esto es guerra" abofeteó a chico reality?

12/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante la última edición de "Esto es guerra", Johanna San Miguel abofeteó a Raúl Carpena en vivo. Pero, ¿por qué la polémica conductora tuvo esta reacción con el chico reality?

Johanna San Miguel abofetea a Raúl Carpena

El modelo Raúl Carpena provocó este accionar al revelar que la conductora reacciona a sus publicaciones de Instagram y le envía mensajes a través de las redes sociales.

"Chata (por Johanna San Miguel) deja de estar contestando mis historias (de Instagram) y deja de escribirme los fines de semana", comentó Raúl.

La conductora no se mantuvo en silencio y respondió a su manera característica después de este comentario. "¿Cuándo yo a ti te he escrito oye?". Finalmente, Johanna San Miguel no soportó que Raúl Carpena siguiera insistiendo en que ella le escribía, así que se acercó al competidor y le propinó una cachetada leve.

"Voy a dejar las cosas claras, yo tengo buen gusto y no agarro cualquier cosa", concluyó la conductora entre risas.

Johanna San Miguel habla de Renzo Schuller

Johanna San Miguel habló con el programa "América Espectáculos" y mencionó que su compañero de trabajo, Renzo Schuller, no cumple con ningún desafío en "Esto es guerra". A diferencia de él, ella defiende a los miembros del equipo 'Los Guerreros' y se siente orgullosa de hacerlo.

La polémica conductora hizo hincapié en que ella cumple algunos desafíos para que no solo 'Los Guerreros' tengan que pagar las consecuencias, pero Renzo Schuller no hace nada por el equipo de 'Los Combatientes'.

"Yo lo que quiero es que Renzo (Schuller) se atreva a pasar por un reto. He pasado por pruebas, me han hecho un piercing en vivo, me han tirado tortazos y la vez pasada me pasaron un escorpión y esta 'señorita (por Renzo Shuller) no atraca ni tomar un jugo de nada", comentó.

"Se la lleva fácil.. ¿Conduzco sola? Porque parece que conduzco sola. Él se para como un monigote y no hace nada. Tiene que hacer algo porque no puede ser que se vaya impecable", añadió.

Johanna San Miguel llora tras sorpresa de su madre

Johanna San Miguel se presentó en el programa "Mande Quien Mande" y fue homenajeada por el Día de la Madre, que se celebrará este domingo. La 'Chata' recibió una sorpresa de su madre, la señora Silvia, quien la sorprendió con unas palabras.

Johanna San Miguel solo atinó a guardar silencio y contuvo el llanto tras escuchar los mensajes de su señora madre.