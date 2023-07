¡Habló la nuera! Elita le responde a Marisol tras echar a su hijo de casa: "Se debe pensar un poquito más"

La cantante de la agrupación Lérida, Elita Echegaray, decidió pronunciarse luego de que Marisol revelara que echó a su hijo de casa cuando descubrió que había embarazado a la cantante.

Luego de que la 'Faraona' revelara que echó a su hijo, York Nuñez, de su casa por haber embarazado a una chica, la enamorada del hijo de Marisol decidió pronunciarse sobre todo lo comentado hasta el momento.

Elita Echegaray, cantante de la agrupación Lérida, manifestó sentirse expuesta luego de los comentarios de su suegra, debido a que ella asegura que su relación no era pública.

"Respecto a la señora, te puedo decir que trato de entender su posición como madre y siempre voy a tener respeto hacia ella, principalmente por ser quien le dio vida a la persona que amo. También considero que siempre se debe pensar un poquito más en todo lo que puede generar un mal comentario. Mi pareja y yo no somos personajes públicos, sin embargo, siento que hemos sido expuestos a comentarios negativos", dijo para El Trome.

Con respecto a que Marisol haya echado a su actual pareja, ella mencionó que nunca fue su intención vivir en la casa de la 'Faraona', por el contrario, afirma que ese día York iba a sacar sus últimas pertenencias.

Por otro lado, la cantante de cumbia mencionó que tiene 6 meses y medio de gestación, sin embargo asegura que nada de lo que pasó, con Marisol, salió como ella lo tenia planeado.

"Quisimos llevar un embarazo en privado, sin publicar nada, para evitar cualquier tipo de comentario, pero todo salió de la manera que no debió. Ni el sexo (del bebé) nos dejaron para decirlo nosotros",

Asimismo, reafirmó no tener ningún vinculo "cercano" con la 'Faraona' debido a que no han compartido tiempo juntas.

"No hemos tenido la oportunidad de conocernos, solo nos cruzamos un par de veces el año pasado en el hospital, cuando mi pareja fue operado y yo me quedaba a cuidarlo en las noches. No tengo ningún tipo de relación, ni buena ni mala", finalizó.