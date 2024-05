¡La destruye! Dorita critica a Yahaira Plasencia por justificar INFIDELIDAD a Jefferson Farfán

Recientemente, Yahaira Plasencia habló sobre la mediática relación que tuvo durante dos años con Jefferson Farfán, la cual terminó a causa de una infidelidad por parte de la salsera.

En su podcast, la cantante se refirió a este hecho y calificó de 'error' el haber tenido un affaire con Jerson Reyes mientras estaba con el futbolista. Dorita Orbegoso, quien es la actual pareja de este personaje se refirió sobre este hecho y calificó de inmadura a la artista.