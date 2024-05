Bettina Oneto revela que tuvo romance con adolescente de 16 cuando tenía 26 años

La sorprendente revelación de Bettina Oneto durante su participación en el programa de YouTube de Erick Delgado y Paco Bazán causó revuelo. La actriz cómica admitió haber mantenido una relación con un adolescente de 16 años cuando ella tenía 26, lo que generó sorpresa tanto entre los conductores como entre los espectadores. Algunos expresaron su preocupación, señalando que este tipo de relaciones ahora son penalizadas con prisión en el Perú.

Bettina Oneto reveló: "Cuando tenía entre 25 y 26 años, conocí a un chico de 16 años", lo que sorprendió a Erick Delgado, quien la llamó "chibolera".

La actriz cómica explicó que era amiga de Felipe Lettersten, propietario de la Feria del Hogar, donde el chico trabajaba como modelo italiano. Ante la pregunta de Paco Bazán sobre si esperó a que cumpliera 18 años, Bettina Oneto respondió que en ese momento no se consideraba un problema.

"Era un chico muy lindo, guapo, con el pelo largo, rubio, italiano, precioso. Me esperaba. Cuando su mamá no estaba, me iba a su casa de él. El abuelo estaba feliz. ¿Si la familia conocía la situación? Se suponía que no, el abuelo, sí", continuó relatando Bettina Oneto.