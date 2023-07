¡Hasta el final! Gabriela Serpa anuncia acciones legales tras sufrir tocamientos indebidos en Paiján: "Ya me pasó una vez y no denuncié"

La actriz cómica del programa JB en ATV, Gabriela Serpa, acudió al programa de Magaly Medina junto a su abogado para anunciar que tomará acciones legales contra el sujeto que le propinó tocamientos indebidos durante un show en una discoteca de Paiján.

El delito cometido hacia Gabriela Serpa, según declaraciones del abogado de la artista, puede ser denunciado ante Fiscalía de Lima y por mesa única de partes debe ser remitido a la Fiscalía competente en Paiján.

La defensa legal de Serpa indicó. además, que el proceso legal consta de presentar la denuncia y formalizarla. Asimismo, se espera dar con la identificación de los agresores.

La también bailarina de ballet, explicó a Magaly Medina que desde el último sábado se mantuvo aislada de todo tipo de comunicación y que incluso desconocía de la "respuesta" de la discoteca. Sin embargo, confía en la justicia.

"Estoy un poco asustada Magaly, desde que pasó eso estuve incomunicada del mundo literal, desde el día sábado, domingo, lunes, martes que me estuvieron llamando todos reventándome el teléfono. Yo no había visto el comunicado del señor de la discoteca, me llego a enterar y digo que es esto porque el señor está aduciendo que yo fui y solamente me rozaron y menos mal que hay imágenes", señaló.