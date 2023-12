¡Indignado! Youna acusa a Samahara Lobatón de no dejarlo ver a su hija en Navidad: "No me pregunten por ella"

Youna utilizó sus redes sociales para arremeter contra su expareja Samahara Lobatón, debido a que asegura que no lo dejó ver a su menor hija en plena celebración de la Navidad 2023.

Hoy lunes, 25 de diciembre, todo el mundo celebra el nacimiento del niño Jesús, lo que simboliza una época de paz, armonía y amor. Sin embargo, uno de los flamantes personajes de la farándula peruana no habría tenido dichas emociones en su Navidad.

El barbero e influencer, Youna, utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar cómo estuvo celebrando la 'Noche Buena'. Como se recuerda, él se encuentra en los Estados Unidos trabajando para buscar un mejor futuro.

Por ello, hace muchos meses que no la ve físicamente pero en reiteradas ocasiones ha salido a muchos programas de entretenimiento a despotricar contra la madre de su hija por no dejarlo interactuar con su engreída.

En esta ocasión, el barbero publicó una fotografía donde acusa directamente a la hija de Melissa Klug de no dejarlo ver a Xianna en estas celebraciones de fin de año, época en donde se desea estar más unido que nunca a la familia.

Mensaje de Youna contra Samahara Lobatón.

"Si me preguntan por Xianna, no me dejan verla, ni en Navidad", escribió.