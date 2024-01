¿Indirecta a Said? Macarena sorprende con trend de Tilsa Lozano: "Todo el mundo sabe que soy mucho para ti"

Macarena Vélez retornó por todo lo alto a 'Esto es Guerra', reality donde también participa su expareja Said Palao. Y aunque recientemente reveló que pudo conversar con él y desearle lo mejor por su compromiso con Ale Baigorria, la modelo habría encendido las alarmas al enviar una contundente indirecta.

El regreso de Macarena a la televisión continúa sacando chispas. Esta vez, la rubia utilizó sus redes sociales para compartir un peculiar video en el que baila y canta al ritmo de una de las polémicas canciones de Tilsa Lozano: 'Soy Mucho Para Ti'.

Ello generó inmediatamente que muchos cibernautas asumieran que sería una clara indirecta para Said Palao, ahora que se encuentra en el reality y su novia Alejandra Baigorria brilla por su ausencia.

"Papi, ¿tú pensaste que yo me iba a morir sin ti? Quién te dijo que yo, me muero por ti, si todo el mundo sabe que soy mucho para ti", se escucha en el clip audiovisual, mientras ella baila efusivamente.

Algunos meses atrás, Macarena se presentó en el programa 'América Hoy' para conversar de diversos temas de la farándula peruana. Sin embargo, los conductores aprovecharon en hacerle unas controversiales preguntas sobre sus exparejas.

Sobre aquel tema, la 'Mujer Increíble' reveló que algunos de sus exenamorados la han buscado, en más de una ocasión, para regresar. Y aunque no especificó si se trataba de Said Palo, su comentario dejó entrever muchísimas cosas.

"Es como el perro de hortelano, no come ni deja comer. Tengo maestría en algunas cosas" , señaló.

En esta ocasión, los usuarios asumieron que sus 'afilados' comentarios estarían dirigidos al actual prometido de Ale Baigorria, agregando incluso que hasta el momento no la olvidaría.

La flamante novia del 'Samurái' fue abordada por un conocido programa de espectáculos y no dudó en referirse a Macarena Vélez y su repentino ingreso a 'Esto es Guerra'.

"A uno le molestan las cosas que son importantes, yo llevo con Said más de tres años de relación, estamos comprometidos, vivimos juntos, las otras cosas ya fueron. Simplemente es la ex y nada más. Said me contó que se le acercó en el programa y que lo felicitó", declaró.