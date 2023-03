Isabel Acevedo se casa y confunden a su esposo con Andrés Hurtado: "Felicidades, Chibolín"

05/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Isabel Acevedo ha estado involucrada en diversos escándalos mediáticos desde que ingresó a la farándula local. Durante su trayecto en la televisión ingresó a diferentes programas como "Combate", "El gran show", "Esto es guerra", entre otros. Sin embargo, esta vez está siendo noticia tras contraer matrimonio con el empresario Rodney Rodríguez, a quien conoció hace algunos meses en Estados Unidos. La boda ocurrió este sábado 4 de marzo, así lo informó la popular 'Chabelita' en sus redes sociales, dejando atónitos a sus fieles seguidores.

La expareja de Christian Domínguez redactó un emotivo mensaje como leyenda de la publicación viral: "Desde hoy en adelante caminando juntos... Mi compañero de vida, Rodney Rodríguez". Las emotivas imágenes compartidas en Instagram están acompañadas del tema romántico "Me hace tanto bien", del cantante mexicano Alejandro Fernández.

Tras compartir el video del momento especial en su cuenta de Instagram, la popular 'Chabelita' desató miles de reacciones. Algunos cibernautas la felicitaron por llegar al altar con su alma gemela. Sin embargo, sus detractores compararon a su esposo, Rodney Rodríguez, con el polémico conductor de Panamericana Televisión, Andrés Hurtado, más conocido como 'Chibolín'.

Isabel Acevedo comparte tierno video en redes

Rodney Rodríguez es confundido con Andrés Hurtado

Los usuarios de Instagram compararon al ahora esposo de Isabel Acevedo, Rodney Rodríguez, con Andrés Hurtado. "Por un momento pensé que era Chibolín, de verdad", "También me confundí, parecía Chibolín. Bueno, se ven felices y es lo que importa", "Felicidades, Andrés Hurtado (Chibolín)", "¿Es Chibolín?", "Pensé era que era Chibolín con su hija", "Juraba que era Andrés Hurtado", fueron algunos comentarios de sus detractores.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron burlescos. Familiares, amigos y fieles seguidores de Isabel Acevedo la felicitaron por contraer nupcias con Rodney Rodríguez: "¡Felicidades mi Chabelita y Rodney! Que el Señor los bendiga eternamente para siempre. Estoy emocionada de verlos", "¡Felicidades a los recién casados, les deseo toda la felicidad del mundo!", "No importa lo que digan los demás, ustedes sean felices si su amor es sincero y verdadero, y el físico no importa. Felicidades para ambos", "Todo lo mejor del mundo en esta nueva etapa", "Felicidades, Chabelita. Te lo mereces y a él se le ve una persona que te ama y respeta".